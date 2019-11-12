لا ينظر بعض الشباب إلى الرسائل النصية أنها تحمل معاني كامنة لا تستطيع المرأة التعبير عنها، تستخدمها بعض الفتيات للتعبير عن مشاعرها، وفيما يلي بعض أنواع الرسائل النصية التي ترسلها المرأة للرجل الذي تحبه فقط، منها وفقًا لـ صحيفة "تايمز أوف إنديا".
التعليق على الصور
إذا كانت أول من يعلق ويعجب بمنشوراتك، فهذا يعني أنها تتفقد حساباتك على مواقع التواصل بشكل مستمر، كدليل على اهتمامها بك.
اسم الدلع
استخدام المرأة اسم الدلع أثناء الكتابة بدلًا من الاسم الحقيقى، فهذا مؤشر على أنها تكن له مشاعر حب، ويدل أن العلاقة ليست مجرد صداقة أو زمالة.
السؤال عن أيام العطلات
إذا سألت المرأة عن خطط الرجل في العطلات، فهذا يعني أنها ترغب بأن تكون برفقتك، لذلك فهذا يعني أنك يجب أن تفهم أنها تدعوك للخروج برفقتها.
مشاركة صورها في الطفولة
عادة ما يرغب الكثيرون بمشاركة صور طفولتهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم وتربطهم بهم علاقة عميقة، وفي حال بدأت المرأة تشارك صورها وهي طفلة معك، فاعلم أن لك مكانة خاصة في قلبها.
كانت هذه تفاصيل خبر أنواع من الرسائل النصية تدل على إعجاب المرأة بالرجل.. "مشاركة صور الطفولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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