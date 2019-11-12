الامارات | «علي بابا» تحطم الرقم القياسي لمبيعاتها في «عيد العزاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تحطم الرقم القياسي لمبيعاتها في «عيد العزاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطمت مجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، أمس، الرقم القياسي الذي سجلته لمبيعاتها في مهرجان تسوق «عيد العزاب»، العام الماضي، والذي كان يقدر بـ30 مليار دولار.

وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي، قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق. ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات الذي حققته شركات التجزئة الأميركية العام الماضي، في فترة الأربعة أيام من «الجمعة السوداء» إلى «اثنين الإنترنت». وبدا الاحتفال بعيد العزاب، الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، في الجامعات الصينية كاحتفال غريب بالعزوبية. إلا أن «جاك ما»، مؤسس موقع «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية حول عيد العزاب، إلى حدث تسوق كبير عام 2009، ومنذ ذلك الحين.

Advertisements

بدأ الاحتفال بعيد العزاب بإقامة حفل كبير، تمت إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأميركية الشهير، تايلور سويفت، قائمة المؤدين في الحفل هذا العام. ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة، بداية من البقالة إلى السيارات.