عقب القبض على المطرب آدم.. القصة الكاملة لأزمة إنجي خوري وقمر

منذ أكثر من شهر من الاتهامات المتبادلة بين الفنانتين إنجي خوري وقمر، كانت نهايتها بترحيل الفنانة السورية إنجي خوري من لبنان، وتوقيف قوات الأمن اللبنانية للمطرب آدم، الذي تربطه علاقة حب بـ"قمر"، وهي طليقته.

ويرصد "هن" تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين الفنانتين، التي كانت بدايتها من مكتب مكافحة الآداب اللبناني.

استدعاء مكتب مكافحة الآداب للفنانتين

تبادل الفنانتين للاتهامات والشتائم المتبادلة، أقدم مكتب الآداب ومكافحة المخدرات على استدعائهما، وذلك أيضًا بسبب نشرهما فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعت الفنانتين على تعهد بعدم نشر أي شيء من شأنه الإساءة إلى الأخلاق والآداب العامة.

إنجي خوري تتهم آدم بالاعتداء بالضرب والخطف

وعقب أسبوعين من التوقيع على التعهد، خرجت الفنانة السورية إنجي خوري، عبر مواقع التواصل الخاصة بها، مشيرة إلى تعرضها للاعتداء بالضرب والخطف من قبل المطرب اللبناني آدم، وهو طليق الفنانة قمر.

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وأكدت "إنجي" بأن المطرب اللبناني خطفها لمدة يومين في إحدى مناطق العاصمة اللبنانية، واعتدى عليها بالضرب وهددها بحرقها.

قمر: إنجي خوري تريد الارتباط بطليقي

الاتهامات التي أطلقتها "إنجي" واجهتها قمر بالنفي ووصفها بالاتهامات العارية عن الصحة، ففي لقاء تلفزيوني، قالت: "هي ترغب فى العمل بالفن وبالفعل ساعدها الفنان اللبناني آدم وهو طليقى ولكنها لم تتوقف عند هذا الحد حيث أنها كانت ترغب في الارتباط منه إلا أن آدم رفض ذلك، وكشف لي كل التفاصيل التي دارت بينهما، وهو الأمر الذي أغضبها ودفعها لهذه الحيلة حتى تنال منا، وأرى أنها أضرت نفسها من أجل اتهامنا في الاعتداء عليها بعد أن كشف آدم أمرها".

ترحيل إنجي خوري من لبنان

وعقب 20 يومًا على الأزمة المشتعلة بين الطرفين، خرجت الفنانة السورية إنجي خوري في فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي باكية بعد صدور قرار ترحيلها من لبنان، عقب اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

دخلت "إنجي" في نوبة بكاء، قائلة: "انسحبت إقامتي وباقي 20 يومًا وأمشي على بلدي، وين أروح هناك بقعد في الشارع ولا عندي بيت ولا عندي أهل هناك ولا عندي حدا، شو بعمل وشو عملت.. لأني روحت اشتكيت وأخدت حقي ولا لأني مو بعرف مين بيكره مين؟".

قوات الأمن توقف المطرب اللبناني آدم

وعقب أيام من قرار الترحيل، أوقفت قوات الأمن اللبنانية المطرب آدم، وذلك عقب شهر من اتهام الفنانة السورية إنجي خوري، باختطافها والاعتداء عليها بالضرب.