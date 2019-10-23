بين 40 إلى 1950جنيهًا.. أسعار حلوى المولد 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: يستعد العالم أجمع خاصة الشعب المصري، خلال الأيام المُقبلة لاستقبال أعظم يوم في العام وهو يوم ميلاد أشرف خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليبدأ المصريون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويعد شراء الحلوى من أهم مظاهر الاحتفال؛ ويستعرض لكم "الخليج 365" أسعار علب حلوى المولد في أشهر محلات الحلويات بمصر. العبد: سعر علبة حلوى المولد مشكل صغير: 70 جنيهًا. سعر علبة حلوى مشكل تحتوي على 20 قطعة: 105 جنيهات. سعر علبة متوسطة الحجم يبدأ من 165 ويصل إلى 220 جنيهًا. سعر علبة كبيرة الحجم يتراوح بين 310 جنيهات إلى 680 جنيهًا. سعر علبة من الصفيح يتراوح بين 450 ويصل إلى 680 جنيهًا. يبدأ سعر علب الهدايا من 510 جنيهات إلى 870 جنيهًا. نولا يبلغ سعر علبة وزن كيلو ونصف الكيلو من حلوى المولد المشكل 200 جنيه. Advertisements ويصل سعر علبة وزن 2 كيلو من الحلوى المشكلة إلى 300 جنيه. والعلبة وزن 3 كيلوجرامات يصل ثمنها إلى 475 جنيهًا. لابوار سعر علبة حلوى المولد الصغيرة: 210 جنيهات. تتراوح أسعار علبة حلوى المولد الوسط بين 365 إلى 475 جنيهًا. وسعر العلبة الكبيرة من حلوى المولد يتراوح بين 625 جنيهًا إلى 900 جنيه. سعر علبة من الحلوى "صندوق مجوهرات" يتراوح بين 900 جنيه إلى 1950 جنيهًا. تسيباس: يتراوح سعر علبة حلوى المولد الصغيرة بين 40 جنيهًا إلى 300 جنيه. ويتراوح سعر علبة حلوى المولد متوسطه الحجم بين 450 إلى 585 جنيهًا. وسعر العلبة الكبيرة من حلوى المولد يتراوح بين 790 إلى 1600 جنيهًا.

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