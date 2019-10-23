المرأة العنكبوت تتحدى الجاذبية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 نجحت فتاة متسلقة إندونيسية تدعى آريس سوسانتي راهايو، من تحطيم رقم قياسي عالمي في تسلق جدار بلغ طوله 15 مترا في أقل من 7 ثوان. ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد جاء إنجاز آريس سوسانتي راهايو، من خلال بطولة العالم للتسلق، والتي أقيمت في شيانمن الصينية. المتسلقة البالغة من العمر 24 عاما، نجحت في تسلق الجدار بسرعة قياسية خلال 6.995 ثانية، متفوقة على منافستها الصينية “يي” بطلة العالم السابقة والتي سجلت زمنا قدره 7.101 ثانية. Advertisements المتسلقة الروسية ماريا كراسافينا، جاءت في المركز الثالث بزمن قدره 7.947 ثانية. متابعو وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا إنجاز آريس بأنه يفوق القدرة البشرية. دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والتي تستضيفها طوكيو، من المنتظر أن تشهد منافسات التسلق الرياضي لأول مرة، بعد أن تم إدراج التسلق الرياضي ضمن خمس رياضات جديدة في الألعاب الأولمبية.

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