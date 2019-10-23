عارضات أزياء أطفال يتألقن في مهرجان الموضة بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت مجموعة من عارضات الأزياء الصغيرات، من عدة جنسيات، الأنظار بعد تألقهن بمجموعة فساتين عبارة عن قطع فنية خلال عرض أزياء المصممة الإماراتية منى المنصوري، وذلك خلال فعاليات مهرجان جوائز الموضة العالمية في دبي .

العارضات الصغار - وهن من عدة جنسيات أجنبية بجانب العارضة الإماراتية المتألقة شيخة العبدول - خطفن أنظار الحضور بمجموعة من الفساتين المتنوعة والموديلات المبدعة، بألوان جديدة أبرزت جمالهن وقدمن العرض بطريقة مبهرة نالت إعجاب الجميع.

منى المنصوري أكدت خلال العرض أن فساتين العارضات الصغار كانت مصنوعة من نفس أقمشة العارضات الكبار، وبنفس التصميمات لأن بعض الأمهات والأخوات يريدن أن يظهرن مع صغارهن في الحفلات والمناسبات السعيدة بنفس المظهر لذلك كان هذا العرض فرصة لتقديم هذه الفكرة الجديدة.