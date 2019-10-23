5 طرق بسيطة تساعد على تهدئة الطفل كثير البكاء

تعتبر صعوبة تهدئة بكاء الأطفال مشكلة تعاني منها الأمهات، وذلك لعدم معرفتهن السبب وراء بكاء أطفالهن، فيما يلى 5 طرق بسيطة أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، لمساعدة الأمهات على تهدئة الطفل كثير البكاء.

هز الطفل

امساك الطفل بلطف وهزه بهدوء هذا من شأنه أن يساهم في تهدئته وشعوره بالراحة.

الموسيقى الهادئة

تتوفر الآن الكثير من أنواع الموسيقى والأغاني ذات الإيقاع الهادئ التي من شأنها أن تساعد الطفل على الهدوء والنوم، لذا حاولي استخدام هاتفك في تشغيل الموسيقى لإنقاذ الموقف إن لم تنفع الحيل السابقة في تهدئة طفلك.

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الغناء

في الكثير من الأحيان يساعد ترديد أغنية هادئة على مسامع الطفل على تهدئة بكائه ووضعه في حالة من السكون والارتياح، لذا لا تترددي في استخدام هذه الحيلة عند بكاء طفلك الصغير.

الخروج للنزهة

إن استمر طفلك في البكاء، استعدي لاصطحابه في نزهة إلى الخارج لتغيير مزاجه، كما يمكن اصطحاب بعض الألعاب التي تحدث ضجيجاً ووضعها في عربته لتسليته.

تدفئة الطفل

لخلق بيئة مريحة ودافئة تحاكي البيئة التي تعود عليها الطفل داخل الرحم أثناء فترة الحمل، فهذا سيساعده على النوم والتوقف عن البكاء.