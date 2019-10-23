هدير تطلب الخلع: ما بيدفعش الفواتير وبيقولي إنتي اللي قاعدة في البيت

"استحالة العشرة الزوجية".. جملة مقترنة في العديد من قضايا الخلع التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، تكمن وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، في هذا الموقف، ويأتي الخذلان، على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف، وبعضها بسبب حالة تدني الأخلاق التي وصل إليها مجتمعنا.

"جوزي ما بيرضاش يدفع فواتير المياه والكهرباء بيقولي إنتي اللي قاعدة في البيت ليل نهار، أنا يدوب باجي على النوم وإنتي بتشتغلي ومعاكي فلوسك، ادفعى منها الفواتير" كانت هذه أولى كلمات "هدير.س" صاحبة الـ30 عاما، أمام محكمة الأسرة بالزنانيري حملت رقم 1031 لسنة 2019.

Advertisements

تقول هدير في حديثها لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ عامين وزوجها يرفض تسديد فواتير الكهرباء والمياه كونها هي من تستخدمها، وأن الفواتير عالية القيمة وطالبها بسداد الفواتير من راتبها، وامتنع ثلاثة أشهر عن السداد حتى قررت الشركة قطع الكهرباء عن المنزل واضطرت لدفع المبلغ: "قالي الفواتير بتيجي عالية وانتي اللي قاعدة في البيت ادفعيهم من مرتبطك عشان أما تلاقي نفسك بتضيعي مرتبك على الكهرباء والمية هتوفري فيهم، أنا كفاية عليا شايل مصاريف البيت التانية".

تتابع "هدير" حديثها بأن هذا الوضع منذ بداية الزواج ونشبت بينهما خلافات عديدة بسببه، فزوجها لا يدفع الفواتير وعندما تطلب منه أي شيء سواء طلبا خاصا بها أو للمنزل يطلب منها أن تدفعه من راتبها فهو غير مسؤول عن طلباتها الشخصية: "كل ما أطلب منه حاجة يقولي ما تجبيها بمرتبك أومال إنتي بتشتغلي ليه، أنا مش فاهمة بصراحة هو متجوزني ليه عشان أنا أجيب لنفسي كل حاجة يعني وهو مش مطالب بأي شيء، دا أنا حتى لو قلتله نخرج نغير جو ولا نقعد في أي مكان يقولي الخروجة على حسابك أنتي مش انتي اللي عايزة تخرجي".

لذلك قررت هدير أن ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعد أن أصبحت لا تطيق حياتها معه وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض: "رفض يطلقني قالي أنا دافع تحويشة عمري في الجوازة دي.. ما عنديش طلاق".