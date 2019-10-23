مؤسسة "راديو المطلقات" مشيدة بتعديلات "النفقة": مش بعبع.. الملتزم ما يخافش

أعربت محاسن صابر، مؤسسة "راديو المطلقات"، عن سعادتها البالغة بتعديلات قانون النفقة، حيث وصفته بأنه قانون في صف المرأة المصرية ومكتسب جديد للمرأة، مضيفة: "إيه اللي يخوف راجل طلق مراته من عقوبة في القانون إذا كان أب ملتزم برعاية أبنائه وملتزم بالنفقة ومهتم بأولاده، مش بعبع ولا حاجة".

وأضافت "صابر"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن تعديل القانون نص على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت: "كل حد متهرب من دفع النفقة متخوف من القانون، عقاب رادع لأي شخص متهرب من النفقة، مش جاي في صف المرأة فقط، ده هيشيل عبء على كاهل الدولة عن دفع النفقات، وزارة التضامن أحيانا تقوم بتسديد الأموال بدلا من المطلقين عشان هما يتمنعوا عن تسديدها، وتقدر بـ 49 مليون جنيه شهريا".