الامارات | «أنصاف مجانين».. بلمسات مريم نعوم وشيماء الشريف

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنصاف مجانين».. بلمسات مريم نعوم وشيماء الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «Viu»، منصة البث الترفيهي، بدء إنتاج مسلسل درامي عربي بعنوان «أنصاف مجانين»، سيناريو الكاتبة المصرية مريم نعوم، والمقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني «الشيزوفرينيا»، وبحاجة إلى نقل قلب٬ وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

وتعد مريم نعوم من أشهر كُتّاب السيناريو في العالم العربي، وألفت العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، مثل: «زي الشمس» و«سجن النسا».

وقالت مريم: «جذبني الأسلوب الشعري الذي استخدمته المؤلفة في سرد حكاية خيالية علمية بأنصاف مجانين، إذ يجمع هذا العمل بين العديد من الثقافات العربية، ويقدم رؤية جديدة مختلفة عن نهج المحتوى المرئي التقليدي الذي اعتاده المتابعون في المنطقة».

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من جانبها، قالت المؤلفة شيماء الشريف، تعليقاً على تحويل روايتها إلى عمل تلفزيوني: «أعتقد أن نمط الأعمال الأدبية التي تبحث في عالم ما وراء الطبيعة تقدم فرصة للتعبير الإبداعي عن خيال الفرد، واستكشاف أفكار جديدة، ويسعدني أن أكون من المساهمين في نقل الرواية الخيالية في العالم العربي إلى آفاق جديدة، إذ يجري حالياً إعداد المحتوى المحلي لتلبية تفضيلات الشريحة الشابة من الجمهور المحلي».

وأضافت: «يسرني التعاون مع منصة Viu ومشاهدة أحداث روايتي على الشاشة، ولدي ثقة تامة بأنها ستكون تجربة رائعة».

من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «Viu» وسام قطّان: إن «العمل الجديد ينسجم مع رؤية ومساعي المنصة لتقديم أعمال عربية أصلية بمحتوى يرقى إلى تطلعات المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسرنا التعاون مع مبدعين - مثل شيماء الشريف ومريم نعوم - والاحتفاء بهم وعرض نجاحهم وتقديم مواهبهم إلى وسطٍ جديد».

• تدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني «الشيزوفرينيا» وبحاجة إلى نقل قلب.