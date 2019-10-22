مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين".. والتحكيم "طبيب أمراض نسا وخبير روحاني"

"عمرها فوق الـ40 عاما".. كان أول شروط مسابقة ملكة جمال ستقعد خلال نوفمبر المقبل تحت شعار "أنتِ أحلى فوق الأربعين"، بالإضافة إلى كونها جميلة، ومثقفة وتتمتع بـ"روح حلوة"، وحسبما ذكرت نهى القاضي أن المسابقة هدفها تشجيع السيدات على الاهتمام بأنفسهن وعدم التأثر بالأفكار المغلوطة التي تعتبر الأربعين بداية لسن اليأس، مشيرا إلى أن باب الاشتراك سيفتح في الأول من نوفمبر المقبل، بعد انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمسابقة.

"عايزة الست تحس إنها حلوة، وتلغى فكرة سن اليأس، الـ40 ده سن الأنوثة والجمال، إحنا بنعيش وسط أفكار مغلوطة بتخلى الست فى السن ده دورها مقتصر على الاهتمام بالبيت وتربية أولادها، لكن فين الست اللى بتهتم بنفسها وبتغيّر حياتها للأفضل"، كلمات قالتها "نهى"، لافتة إلى أن الغرض الأساسي من مسابقتها ليس الاهتمام بالشكل فقط، وإنما بعقل المرأة وروحها وثقافتها ومدى اهتمامها بنفسها، موضحة أن المسابقة تضع شرطاً يتعلق بعمليات التجميل، وهو ألا تكون المتسابقة خضعت من قبل لأى جراحة تجميلية، إلا إذا كان التجميل إصلاحياً، كالعمليات التي تُصلح ما تفسده الولادة القيصرية.

وأوضحت نهى أن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة ستضم مجموعة من الأطباء في مجال النساء والتجميل والطب النفسي، بالإضافة إلى خبير روحاني وأحد المشاهير، موضحة أنها لن تعلن عن اسمه إلا قبل أيام من انطلاق المسابقة: "هيبقى فيه ورش عمل ومحاضرات تناقش موضوعات مهمة، زى تغيير النظرة السلبية للمرأة المطلقة، إزاى تكونى هانم؟ رفع الذوق العام للمرأة"، لافتة إلى أنها تستهدف المنتميات إلى الطبقة المتوسطة لأنهن الأكثر انشغالاً عن أنفسهن رغم أنهن متعلمات.