خدع الستايلينغ الجديدة من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - مع بداية الموسم الجديد، ندعوك لتجربي خدع الستايلينغ الجديدة التي تمنحك عدد لا محدود من اللوكات المتجددة بمجرد بعض الخطوات البسيطة. إليك بعشرة أفكار اخذناها من الفاشينيستا العربيات اللواتي وجدن فيهن مصدر وحي لتبدأي بالتخطيط للوكاتك الجديدة بدءا من الآن!

علا فرحات





اللون الموحد: التزمي بقاعدة اسرة اللون الواحد لتحصلي على لوكات ناعمة ولكن عصرية من خلال تنسيق التدرجات المختلفة من اللون ذاته في طلتك.

قولي نعم للنقوش: كلما كانت النقش أكثر، كلما كانت أجمل إن أحسنت تنسيقها مع بعضها البعض بالطبع. جربي تلك المتناقضة ولكن بالألوان المتشابهة أو تلاعبي بالأنماط بألوان أكثر زهواً لتحصلي على تأثير يصعب مقاومته.

إجعلي التي شيرت أساس: اختاري تي شيرت غرافيكية واجعليها أساس طلتك. أضيفي تنورة جينز للمسة كاجوال ولوك غاية بالعصرية.

نهى نبيل





لمسة مخملية: غوصي في صيحة الموسم الأكثر شعبية بالقماش من خلال إضافة قطعة من المخمل الى لوكك اليوم. سترتقي بلوكك الى مستوى أعلى بكثير على الفور، فلا تتفاجئي!

الطبقات: اتركي الطبقات تأخذ لوكك الى آفاق بعيدة. أعيدي التفكير بالقطع الأساسية من خلال إضافة تي شيرت بسيطة تحت فستان من دون أكمام، أو حتى إضافة كورسيه أو حزام عريض الى تي شيرت بيضاء سادة...



الألوان الزاهية: اختاري اليوم الإبتعاد عن التقليدية بالألوان الداكنة لهذا الموسم واختاري التدرجات اللونية ذات التأثير الكبير التي لم تجربيها بعد. كوني جريئة في اختياراتك!

إمزجي ونسقي: يقولون أن المتناقضات تنجذب الى بعضها البعض. جربي هذه النظرية واختبري من خلال تنسيق القطع الأنثوية مثل فستان ماكسي أثيري مع حذاء ذكورية أو بذلة ذكورية مع حذاء باليرينا ناعم. إمرحي وكوني مبدعة ومبتكرة وانتظري الإطاراءات تنهمر عليك من كل صوب.

ريم الصانع



الحذاء الرياضي: احتفي بحبك للحذاء الرياضي واجعليه نجم إطلالاتك، خصوصاً إن نسقته مع فستان.



الأكسسوارات أساس طلاتك: لا تدعي ملابسك تكون الأكثر مرحاً بطلتك. تلاعبي بتنسيق الشنط الإستثنائية والأحذية غير التقليدية والقبعات اللافتة والحلي الغريب لتكون أساس طلتك بين الحين والآخر.

ستايل ذكوري مع لمستك الخاصة: ارتدي سترة البلايزر مع سروال البذلة الذكوري والحذاء الذي يبدو وكأنك استعرته من الشريك وأضيفي لمساتك الخاصة الشخصية الى هذه الطلة غير التقليدية!

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