عطور فرنسية راقية تستحق التجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:34 مساءً - تعد العطور الفرنسية الأكثر شهرة بين العطور العالمية، نظراً الى الجهد الكبير والتفاني الذي يُبذل عند إعدادها، فهي ترتكز على أرقى وأفخم النغمات لترضي ذوق كل امرأة تسعى الى التميز والحصول على إطلالة راقية لا تشوبها شائبة.

وفي ما يلي، سنعرض لك مجموعة من العطور الفرنسية الراقية التي تستحق التجربة، فاختاري من بينها ما يعجبك.



Mon Guerlain

هذا العطر الفرنسي الرائع من غيرلان، يتميز برائحته التي تدوم طويلاً لتمنحك عبيراً أنثوياً لا يقاوم. يتركز هذا العطر في شكل أساسي على الماندرين والمسك الأبيض والياسمين والفاوانيا والفانيليا، إضافة الى الأخشاب. وهو صُمّم خصيصاً تكريماً للأنوثة، تلك الأنوثة القوية، الحرة، والحسية.

Mon Guerlain



La vie est belle Eau de Parfum

إنه واحد من أجمل العطور الفرنسية على الإطلاق، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وحتى الآن وهو يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والبرغموت والبرتقال والكمثري والكشمش والفلفل الوردي ومسك الروم، إضافة الى الفل واليلانغ يلانغ، وهو مزيج رائع يمنح المرأة رائحة أنثوية ساحرة.

La vie est belle Eau de Parfum



Robert Piguet Fracas

إنه عطر فرنسي كلاسيكي، يمزج بين مجموعة نغمات عطرية مذهلة، تبدأ بمسك الروم لتتكامل مع روائح الحمضيات مثل الماندرين والبرغموت، لتنتهي بروائح الأزهار البيضاء من بينها الياسمين والغاردينيا. سيشعرك هذا العطر بالراحة والسكينة، ويضفي على إطلالتك لمسة راقية.

Robert Piguet Fracas



Coco Mademoiselle

إنه أحد أفضل العطور الفرنسية، فهذا العطر الصادر عن دار شانيل أنثوي بامتياز وذو رائحة ناعمة بنكهة الفواكه المركزة، بقلب من الورود واليلانغ يلانغ والياسمين، ممزوجة مع نغمات القرفة وخشب الصندل والفانيليا والماندرين والخوخ والوردة البلغارية، والقرنفل وزهر البرتقال، وقاعدة تشتمل على العنبر والتونكا.

Coco Mademoiselle



Shalimar

رائحة هذا العطر الشرقية تجعله العطر النسائي الفرنسي الفضل لدى كثيرات من النساء، لأنه يلفت الأنظار إليهن بسرعة البرق. وهو صادر عن دار غيرلان، ويشتمل على مزيج من النغمات الشرقية الحارة والقوية، في مقدمها الجلد، خشب الصندل، المسك، البخور، حبوب التونكا، خشب الأرز، البرغموت...

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Shalimar



Alien

رائحة هذا العطر الفرنسي من Thierry Mugler مميزة جداً ومختلفة عن غيرها، الى درجة لا يمكن وصفها. يتميز هذا العطر برائحته الحلوة التي ترتكز على العنبر والفانيليا، والتي تجعلها مثالية لكل امراة وفتاة تسعى الى إثبات شخصيتها.

Alien

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