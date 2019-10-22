فيديو.. بريطانية تنتظر مولودها الـ22 بفارغ الصبر: نفسي يكون ولد

استعرضت سيدة بريطانية، تدعى سيو رادفورد، وزوجها نويل، عبر قناتهما العائلية على يوتيوب، صورة موجات فوق صوتية لطفلهما القادم، حيث أن أسرتهما تعد من أكبر العائلات، فلديهمما 10 صبيان، و11 فتاة.

وقالت "سيو" إنها في الأسبوع الـ15 للحمل وتنتظر بفارغ الصبر لحظة معرفة جنس جنينها، وتتمنى أن تنجب ولدا لتكون نسبة الأولاد والبنات في العائلة 50% : 50%.

Advertisements

وكان آخر طفل أنجبته "سيو رادفورد" البالغة من العمر 44 عاما، في العام الماضي، حين تعهدت بعدم الحمل لاحقا، وسبق لها أن تقدمت بالإعلان نفسه بعد إنجاب طفلها الـ20، أما طفلها الأول فأنجبته في الـ14 من عمرها.

ولا تتلقى العائلة أي دعم من الحكومة، إلا مكافآت عادية لإنجاب الأطفال، وللعائلة مخبز خاص لكسب الرزق يعمل فيه الأب وبعض أولاده.