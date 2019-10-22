استعرضت سيدة بريطانية، تدعى سيو رادفورد، وزوجها نويل، عبر قناتهما العائلية على يوتيوب، صورة موجات فوق صوتية لطفلهما القادم، حيث أن أسرتهما تعد من أكبر العائلات، فلديهمما 10 صبيان، و11 فتاة.
وقالت "سيو" إنها في الأسبوع الـ15 للحمل وتنتظر بفارغ الصبر لحظة معرفة جنس جنينها، وتتمنى أن تنجب ولدا لتكون نسبة الأولاد والبنات في العائلة 50% : 50%.
وكان آخر طفل أنجبته "سيو رادفورد" البالغة من العمر 44 عاما، في العام الماضي، حين تعهدت بعدم الحمل لاحقا، وسبق لها أن تقدمت بالإعلان نفسه بعد إنجاب طفلها الـ20، أما طفلها الأول فأنجبته في الـ14 من عمرها.
ولا تتلقى العائلة أي دعم من الحكومة، إلا مكافآت عادية لإنجاب الأطفال، وللعائلة مخبز خاص لكسب الرزق يعمل فيه الأب وبعض أولاده.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بريطانية تنتظر مولودها الـ22 بفارغ الصبر: نفسي يكون ولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.