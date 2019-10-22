أزياء بوهيمي عصرية في مجموعة "إيترو" لربيع وصيف 2020

تميّزت مجموعة Etro لربيع وصيف 2020 بالأسلوب البوهيمي الحيوي والأنيق في نفس الوقت، وتُحاكي هذه المجموعة المرأة المغامرة التي لا حدود لطاقتها، فالألوان والقصات والأقمشة كما الإكسسوارات تندرج في إطار إبراز ثقة المرأة بقدراتها اللامحدودة.

أتت هذه المجموعة في خضمّ المنافسة في أسابيع الموضة العالمية حول الصيحات الأكثر رواجاً، إلّا أنّ علامة Etro اختارت التميّز بالمرأة البوهيمية التي تعشق الأساليب المتناقضة في الأزياء فتختار ما هو أنيق ببساطته، ومن هنا نفهم التمازج بيLife Styleن الألوان في هذه المجموعة، التي تدرّجت من الدرجات المحايدة للون البيج مروراً بالألوان الدافئة مثل الأصفر الخردلي والأحمر البرغندي وصولاً إلى الأزرق البترولي. فالمجموعة تحمل التناقضات الإيجابية لإطلالة مشرقة وواثقة.

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أمّا القصات فبدت مريحة غير متماثلة، وتميّزت ببروز القفطان بالنقوشات البوهيمية، والفساتين بالأقمشة الشفافة التي تتطاير مع الريح، كما لا زلنا نشهد على رواج بدلات رجالية ولكن هذه المرّة بأسلوب المرأة البوهيمية، وقد تميّزت بالتطريزات الجميلة. وظهرت أيضاً بعض التصاميم الشبيهة بملابس النوم لشدّة نعومتها، وفي ما خصّ الأقمشة فقد تميّزت المجموعة بتألّق الأقمشة الشفافة، القطنية، والمخملية. وأضفت هذه التفاصيل الرقي العصري إلى الأزياء، منها الفخم المطرّز ومنها الحيوي بالرسومات الرائجة.

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ولاحظنا أنّ الإكسسوارات في هذه المجموعة مميّزة لجهة الأسلوب والتنسيق الناجح مع الأزياء، فأتت القبعات بالحجم الكبير المصنوعة من خيطان الرافيا الرائجة. كما تنوّعت الأحذية ما بين الجزم والصنادل بالشرائط.

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