أعراض تورم الركبة.. الأسباب والعلاج

يُعاني بعض الأشخاص من تورم الركبة بسبب تراكم السوائل في أو حول مفصل الركبة، أو نتيجة لبعض الصدمات والكدمات القوية، الأمر الذي يحتاج لزيارة طبيبك على الفور، للتشخيص والعلاج. ويسلط "هُن" الضوء على أعراض وأسباب تورم الركبة، وفقًا لـ "مايو كلينك". أعراض تورم الركبة تغير لون الجلد. تورم الجلد. التصلب والخشونة. الشعور بألم شديد. أسباب تورم الركبة الإصابات يمكن أن تسبب اللإصابة تراكم السوائل بمفصل الركبة، أو تلف جزء منها. تمزق رباط الركبة، كالرباط الصليبي. Advertisements التهاب المفاصل الروماتويد عدوى النقرس النقرس الوقاية من تورم الركبة تخفيف الضغط على العضلات، ومفصل الركبة. ممارسة السباحة، بشكل دوري ومستمر. الحفاظ على الوزن الصحي. ممارسة التمرينات الرياضية.

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