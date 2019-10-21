طريقة عمل سلطة البقدونس للدايت

يجب تغيير روتين الدايت من وقت لآخر، والسلطة خيارا أساسيا فيه، لذا التنوع في تناولها مطلوب، لذا يمكنك تحضير سلطة البقدونس، فهي ملائمة للأطفال، وفيها كثير من العناصر الغذائية المفيدة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل سلطة البقدونس بطريقة سهلة. المقادير طماطم مقطعة دون البذور. بقدونس مقطع. بصل أحمر مقطع شرائح. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). كمون. Advertisements زيت زيتون. عصير ليمون. طريقة التحضير يخلط زيت الزيتون مع بهارات الكمون والملح والفلفل الأسود. يضاف عصير الليمون والبصل المقطع شرائح ويقلب الخليط جيدا. تضاف الطماطم المقطعة والبقدونس المقطع على السلطة. تقلب السلطة مرة أخرة، وتقدم.

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