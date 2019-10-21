اتيكيت المشي بالكعب العالي

تجذب الأحذية ذات الكعب العالي الكثيرات، ولكن يستدعي انتعال هذه الأحذية الالتزام بقواعد الإتيكيت الآتية، القواعد التي نطلعك عليها :

لا يدخل الإتيكيت في تصميم الحذاء ذي الكعب العالي، وإنَّما لارتدائه أصول يجب مراعاتها، أهمّها:

• المشي بطريقة صحيحة عند انتعاله: القدمان مستقيمتان والظهر مشدود، مع البعد عن التأرجح في أثناء السير.

• يجب الانتباه إلى تجنّب اظهار كعبي الحذاء، في أثناء الجلوس، وعند الرغبة في عقد الرجلين، يجب الامتناع عن تحريكهما.

• يستدعي كلُّ حذاء العناية به، لناحيتي النظافة واللمعان.

• يجدر ارتداء الكعب العالي في المناسبات التي تستدعي ذلك، مع الابتعاد عن الأمر في أثناء زيارة مريض في المشفى.

• يُفضَّل تحقيق التناسب ما بين الزيِّ والحذاء؛ إذا كان اللباس رسميًّا، يجب أن يتراوح طول كعب الحذاء من 8 إلى 10 سنتيمرات.

• يُنصح باقتناء حذاء رسميّ مغلق من الأمام للمناسبات الرسميّة.

• يجدر الانتباه إلى أن تكون حال الحذاء جيِّدة، فلا يصدر صوتًا مزعجًا عند طرق الأرض.

• يُستحسن الانتباه إلى ارتداء حذاء يتناسب وطول الشريك، تلافيًا لأن تتسبَّبي بالإحراج له.

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