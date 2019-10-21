أجمل إطلالات كيم كارداشيان على السجادة الحمراء في عيدها الـ 39

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - كيم كارداشيان Kim Kadashian أحد أشهر الأسماء في هوليوود وفي عالم الترفيه، وقد ارتبط اسمها بالعديد من المجالات الفنية، حتى أنها غيرت مفهوم الجمال وأصبحت تُعتبر إحدى أبرز أيقونات الموضة والجمال أيضًا، واليوم تحتفل كيم في عيد ميلادها الـ 39، وها هي تقترب من الـ 40، ومازال أمامها الكثير لتحققه وتقدمه للعالم، وبهذه المناسبة جمعنا اليوم بالصور أجمل اطلالات كيم وأبرزها على السجادة الحمراء، التي اختارتها في مختلف المناسبات، شاهديها واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.



أبرز اطلالات كيم كارداشيان على السجادة الحمراء





خلال السنوات الماضية شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian في اطلالات متنوعة على السجادة الحمراء، حيث إنّ أسلوبها في الموضة دائمًا التغير والتبدل، ولهذا شاهدناها في عدد كبير من التصميمات الرسمية، إن كان في فساتين السهرة الفاخرة أو في الفساتين القصيرة، أو في التنسيقات المبتكرة، والتي اختارتها من دور الأزياء العالمية المفضلة بالنسبة لها مثل دار فيرساتشي Versace، وبالمان Balmain وألايا Alaia، وفيفيان ويستوود Vivenne Westwood.





شاهدي بالصور أبرز وأجمل اطلالات كيم كارداشيان Kim Kardashian في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء في عيدها الـ 39، واختاري الاطلالة الأكثر تميّزًا برأيِك.