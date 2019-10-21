مكياج عيون جلوسي ترند الموسم

المكياج الجلوسي او الجليتر، يُعتبَر من آخر صيحات مكياج خريف 2019. وقد رأينا العديد من النجمات في الأحداث العالمية المرموقة، قد اعتمدن هذه الصيحة لابراز العينين وتعزيز النظرة عموما. وليست الليدي غاغا الا خير مثال على ذلك، عندما أطلت في امسية "غولدن غلوبز" (Golden Globes 2019) بظلال عيون يحمل نفحات من الجليتر.

بداية، لا بد من التذكير أن درجة الجليتر المعتمدة، تنقل أسلوب مكياجك من النهار الى الليل. بمعنى آخر، إذا كنت ترغبين في تطبيق هذه الصيحة في النهار، يمكنك استخدام الجليتر او ظلال العيون الجلوسي بدرجة خفيفة وبألوان متناسقة مع لون عينيك وبشرتك وملابسك.

الخطوة الأولى، تذكري دوما ان المكياج لا يطبّق الا على بشرة نظيفة بالعمق. ولذلك تأكدي من ان لا رواسب مكياج، سواء قلم كحل او ماسكرا على عينيك تحديدا.



الخطوة الثانية، بعد ترطيب عينيك ووجهك، انتظري دقيقتين ريثما تمتص بشرتك الكريم قبل ان تبدئي بتطبيق كريم الاساس ومن ثم الكونسيلر (خافي الهالاات السوداء) المناسب.



اذا اردت مكياجا هادئا، سواء لليل او للنهار، مكياج يحاكي اسلوب اللامكياج، يمكنكِ ان تختاري تدرجات ترابية او تدرجات النيود على ان تتخللها لمسة من الجليتر او الجلوس.



للحصول على لمسة طبيعية، يمكنك تطبيق ظلال العيون الجلوسي بأصابعك على الجفن المتحرك كلّه. اما اذا أردت عينين محدّدتين، فاستخدمي الريشة الخاصة بظلال العيون، وطبّقي ظلال العيون الجليتر باعتماد تقنية التظليل أو ما يسمى Shadowing.

Advertisements



يمكنك مزج لونين متناسقين من ظلال العيون الجليتر كالنحاسي والبني أو النحاسي والبرتقالي، او الرمادي مع الازرق او الاخضر... لذلك في هذه الحال، اختاري اللون الزاهي على كامل الجفن المتحرك واتركي اللون الداكن كالبني او الرمادي لتطبيقه على الزاوية الخارجية للعين.



يمكنك إضافة خط رفيع من الآيلاينر السائل او قلم الكحل الجاف، وأخيرا لا تنسي تطبيق الماسكرا باتباع حركات تمشيط مائلة، ابتداءً من منتصف الخط العلوي للرموش وباتجاه الزاوية الخارجية للعين.

قد يهمك ايضاً:

لهذه الأسباب تجنبي وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة

تعرّفي على أجمل صيحات المكياج والشعر في موسم ربيع وصيف 2020