ميسي ينشر صورة نادرة مع "حب عمره": السنوات تجري

نشر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة نادرة تجمعه بزوجته أنتونيلا روكوزو، حينما كانا في مرحلة الطفولة.
وأرفق ميسي تعليقًا على الصورة قائلًا: "السنوات تجري".
ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 8 مليون تسجيل إعجاب بالإضافة لآلاف التعليقات، والتي تفاعلت معها زوجته مكتفية بـ"إيموجي".
وتربط ميسي وأنتونيلا قصة حب منذ الطفولة، حيث تعرفا عندما كان ميسي في الخامسة من عمره، علما أنها كانت ابنة عم صديق مقرب له.
وخاض ميسي أول علاقة غرامية مع ليموس ماكارينا، وهي فتاة من مسقط رأسه في روساريو، ويقال إنه تعرف عليها من جهة والد الفتاة عندما عاد إلى روساريو للتعافي من إصابته قبل أيام قليلة من بدء كأس العالم لسنة 2006.
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