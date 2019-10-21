تعتبر ضروس العقل هي آخر الضروس ظهورًا في الفم لدى الكبار، لدى معظم الأشخاص أربعة ضروس عقل في الجزء الخلفي من الفم، اثنين في الأعلى، واثنين في الأسفل، وفقًا لموقع "Mayo Clinic"، وأحيانا تكون هذه الضروس "متأثرة"،أي مدفونة في اللثة ولم يكتمل نموها.

أعراض ضروس العقل المتأثرة

احمرار اللثة أو تورمها.

نزيف في اللثة.

ألم بالفك.

تورم حول الفك.

نفس برائحة كريهة.

طعم كريه في الفم.

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صعوبة في فتح الفم.

أسباب ضروس العقل المتأثرة

يظهر ضرس العقل عادةً بين سن 17 و25، ويبرز ضرس العقل، لدى بعض الأشخاص، دون حدوث أي مشكلات ويصطف مع الأسنان الأخرى خلف الضروس الأمامية.

وفي كثير من الحالات، يكون الفم مزدحمًا جدًا لتمكين الضروس الثالثة من النمو بشكل طبيعي. وتصبح هذه الضروس الثالثة المزدحمة محشورة.

علاج ضروس العقل المتأثرة

لا يمكنك منع حدوث انحشار ضروس العقل، ولكن تتيح المداومة على المواعيد المنتظمة مع طب الأسنان كل ستة أشهر للتنظيف والفحوصات لطبيب أسنانك مراقبة نمو ضرس العقل وبروزه.