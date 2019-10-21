يتعرض البعض لللإصابة بمرض التهاب الحنجرة، الناتج عن الإفرط في استخدام الصوت العالي، أو التهيج، مما يؤدي في النهاية لالتهاب الأحبال الصوتية، وتورمها، بل وتشوه الأصوات الصادرة بسبب مرور الهواء عليها. وإليكم أعراض وأسباب التهاب الحنجرة، وفقا لموقع "مايو كلينك": أسباب التهاب الحنجرة العدوى الفيروسية. بسبب فيروسات البرد، التي تُسبب إجهاد الصوت. الصراخ المتكرر. الإفراط في استخدام الصوت، وخاصة العالي. التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية مثل الأبخرة، والدخان. التهاب الجيوب الأنفية المزمن. التدخين بشراهة. شلل الأحبال الصوتية. Advertisements انحناء الأحبال الصوتية عند الشيخوخة. أعراض التهاب الحنجرة بحة في الصوت. ضعف الصوت أو فقدانه. جفاف الحلق. سعال جاف. خشونة الحلق. التهاب الحلق. الوقاية من التهاب الحنجرة التقليل من الإفراط في الكافيين. الامتناع عن التدخين خاصة التدخين بشراهة. تناول الماء والسوائل للحفاظ على مخاط الحلق. تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A وE وC، للحفاظ على صحة الأغشية المخاطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب التهاب الحنجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.