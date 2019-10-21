طريقة عمل شوربة الكرفس

شوربة الكرفس من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "شوربة الكرفس"، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير شوربة الكرفس

كرفس مفروم

جزر

بصل مفروم

بسلة

مرقة

جبن فيتا

بطاطس مكعبات

عسل

Advertisements

فلفل أسود

لبن

زبدة

ملح

طماطم مكعبات

طريقة تحضير شوربة الكرفس

- خلط البصل والكرفس مع الزبدة في طاسة على النار.

- إضافة البطاطس المقطعة على الخليط.

- إضافة الجزر والبسلة والجبن والطماطم واللبن ولتر من المرقة.

- إضافة العسل، ثم الملح والفلفل، وتقدم الشوربة.