قضية "شهيد الشهامة" تثار بحفل ملكة جمال الكون: "لازم القصاص لمحمود البنا"

بعيداً عن أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، حضرت قضية مقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، في مناسبة بعيدة، وهي حفل اختيار ملكة جمال الكون، المقام في القاهرة.

وعلق مصمم الأزياء هاني البحيري، على قضية مقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، على هامش مشاركته ضمن لجنة تحكيم اختيار، ملكة جمال الكون قائلا: "لازم القصاص لمحمود وحقه يرجع".

وأضاف "البحيري": "تصرف راجح مش طفولي، ده قتل ولازم يتحاسب، ومنتعاملش معاه على أنه طفل، ده لازم يعدم في ميدان عام".

قضية مقتل محمود البنا

وكانت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، شهدت جريمة قتل بشعة عندما اعتدى طالب على زميله، لمعاتبة الأخير له على معاكسة فتاة، فاستل المتهم سلاحا أبيض "مطواة" وطعنه وسط الشارع بمساعدة اثنين من أصدقائه، وسط صدمة المارة، قبل أن تتمكن القوات من ضبطهم.

وأكد المتهمون، خلال مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنه حدث خلاف بينهم وبين المتهم تحول إلى مشادة كلامية، طعنوا على إثرها محمود محمد البنا، 18 عاما، طالب، بمطواة بالفخذ الأيسر وتركوه وفروا هاربين.

وحضر الآلاف من أهالي مدينة تلا وأصدقاء المجني عليه، تشييع جثمان محمود البنا إلى مثواه الأخير.

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لحظة مشاجرة راجح والبنا

وأظهر فيديو تداوله أصدقاء وأقارب الطالب محمود البنا، الذي قتل في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وجود مشاجرة بين محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات، وأظهر الفيديو مشاجرة راجح برفقة أحد أصدقائه مع إحدى الفتيات وهي تحاول الهرب منه، وهي الواقعة التي أدت إلى مقتل محمود البنا.

وأكد مصطفى الليثي، أحد أصدقاء القتيل محمود البنا، لـ"الوطن"، أن الفيديو يعود إلى يوم 7 أكتوبر، موضحا أن الشخص الموجود بمقطع الفيديو هو راجح، والمكان الذي ظهر بالفيديو هو شارع الشهيد جودة، بمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

حفل ختام ملكة جمال الكون

وتقام اليوم فعاليات حفل اختيار ملكة جمال الكون بين 20 متسابقة، وذلك بفندق الماسة، وسط حضور فني وإعلامي كبير، ومن المقرر أن يحيي الحفل، الفنان محمد نور.