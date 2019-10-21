الامارات | عام قبل الانطلاق.. الاحتفالية تصل إلى العين

شكرا لقرائتكم خبر عن عام قبل الانطلاق.. الاحتفالية تصل إلى العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء خاصة، دشّنت جامعة الإمارات، أمس، الموقع الإلكتروني الرسمي «جامعة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020».

وانطلقت فعاليات الاحتفال بالعد التنازلي لمدة عام واحد على انطلاقة إكسبو 2020، واحتفالاً بمشاركة جامعة الإمارات المميزة في هذا الحدث المهم لدولة الإمارات على المستوى العالمي، عبر مشاركتها كجامعة وطنية في جناح خاص بها، ممثلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، والتي تعد جزءاً من الأعمال التحضيرية لإطلاق «جامعة المستقبل»، وهو مفهوم جديد ومبتكر للتعليم العالي في العالم العربي.

واشتمل برنامج الحفل على إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 تحت شعار «اكتشف. تعاون. شارك»، وساعة العد التنازلي الرقمية التي تعرض في الحرم الجامعي.

وأكد مدير جامعة الإمارات، الدكتور محمد البيلي، أن «إكسبو 2020 دبي هو أحد أكبر الأحداث في دولة الإمارات والمنطقة، وحدث يفخر به الجميع»، مشيراً إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الإمارات إكسبو 2020 يأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، بهدف إيجاد حلقة وصل بين الطلبة والجهات التنفيذية، وتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الجامعة وإنجازاتها على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وكذلك ابتكارات الطلبة والباحثين والدور الذي تقوم به جامعة الإمارات - جامعة المستقبل - نحو الريادة والتميز العلمي، بما يحقق رؤية الحكومة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومواءمة الاتجاهات الحديثة في تنفيذ المشروعات التنموية، لما تملكه الجامعة من إمكانات علمية متميزة، بما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي وتوظيفه في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع.

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يذكر أن الجامعة أنشأت مركزاً دائماً لإكسبو 2020 في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، إذ تستضيف فعاليات منتظمة لإشراك وإلهام المجتمع الداخلي والخارجي حول مشاركة جامعة الإمارات في هذا الحدث العالمي المهم، لتعزيز المشاركة الفاعلة والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار الملهمة والمبدعة في منصة الجامعة.

وسيختار 30 طالباً من جامعات عربية وإفريقية مختلفة للمشاركة في برنامج فريد من نوعه، أطلق عليه «برنامج باث فايندر» لتغيير الحياة لمدة ستة أشهر في إكسبو 2020 دبي، وسيكون هؤلاء الطلبة أول من يختبر المنهج المتقدم للغاية في جامعة المستقبل.

ويتيح البرنامج للزائرين مرافقتهم في رحلة تعليمية بحثية استكشافية، تساعدهم على اكتشاف طبيعتهم الأصلية كرحالة يعيشون لحظات الريادة والتميز لتحقيق طموحات عالية لتحدي أنفسهم وقدراتهم.

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طالباً من جامعات عربية وإفريقية مختلفة تختارهم جامعة الإمارات للمشاركة في «برنامج باث فايندر» لتغيير الحياة لستة أشهر في إكسبو.