بدء حفل ختام ملكة جمال الكون بحضور نرمين الفقي ونهى عبد العزيز

بدأت فعاليات حفل ختام تتويج ملكة جمال الكون، لهذا العام وذلك داخل فندق الماسة، وسط حضور فني وإعلامي كبير.

وضمت لجنة التحكيم العديد من رموز الفن والإعلام، حيث ترأست اللجنة، هدى عبود، منظمة الحفل، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، والفنانة نرمين الفقي، وإلاعلامية نهى عبدالعزيز.

وبدأ الحفل الذي قدمته إلهام وجدي، بتعريف المتسابقات لأنفسهن من خلال فيديو تعريفي، ومن ثم تألقن على المسرح، خلال عرض غنائي استعراضية للفنانة كارولينا.

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ومن المقرر اختيار صاحبة اللقب اليوم، بين 20 متسابقة، عقب خضوعهن لعديد من الاختبارت.

يذكر أن الفنان محمد نور، من المقرر إحياؤه الحفل في النهاية.