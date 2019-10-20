فيديو.. حورية فرغلي تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: أنا مبسوطة أوي

تقدمت الفنانة حورية فرغلي بالشكر لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وبثت حورية فرغلي رسالة صوتية لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام". وقالت حورية فرغلي في الرسالة: "أنا بشكر كل اللي افتكر عيد ميلادي وبقوله ميرسي أوي أوي، وإن شاء الله السنة الجاية هعملكم حاجات حلوة تعجبكوا، ومش قادرة أقولكم أد إيه أنا مبسوطة إنكو افتكرتوا عيد ميلادي.. ميرسي أوي أوي". وكتبت حورية فرغلي: "نهاركم سعيد.. بشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي بشكركم على كل الرسايل الحلوة بحبكم من قلبي". وولدت الفنانة حورية فرغلي في 18 أكتوبر 1977، وتبلغ من العمر 42 عاما، وهي ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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