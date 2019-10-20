“شاهد” نادين الراسي تشعل الاطارات وسط بيروت وتصرخ: أنا جوعانة ومديونة

أثارت الممثلة اللبنانية “نادين الراسي”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو ظهرت خلاله وهي تشارك في التظاهرات التي تعم لبنان، والمطالبة بـ”إسقاط النظام”.

وأضرمت الممثلة اللبنانية النار في الإطارات للتعبير عن رفضها للقرارات الاقتصادية بفرض ضرائب جديدة على مكالمات واتساب، التي أثارت الغضب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وظهرت نادين الراسي، في مقطع فيديو، وهي تشعل الإطارات وتوجّه رسالة للمتظاهرين، تقول فيها: “احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها”.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان نادين الراسي عودتها إلى التمثيل وتوقيعها على المشاركة في عمل درامي جديد، على الرغم من قرار اعتزالها الفن الذي كانت قد اتخذته إبان واقعة ضرب ابنها “مارك” لها والذي كان سببًا أيضًا بدفعها إلى محاولة الانتحار.