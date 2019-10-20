ملكة جمال سوريا السابقة تتغزل برجل أمن لبناني: أجمل ما أنتجته الثورة

شاركت ملكة جمال سوريا السابقة، وطليقة الفنان أحمد عبدالله، الفنانة سارة نخلة صورة لأحد أفراد أمن اللبنانيين، والذي انتشرت صورته أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك".

وعلقت "نخلة": "كلّه بكفة وجمال عينيك وضحكتك وحنيتك بكفة تانية خالص، أجمل ما أنتجته هذه الثورة هو هذا البطل".

وتابعت ساخرة: "محتاجين الإنستجرام بتاعه عشان نقدر نتطمن على الست الطيبة الَي باسها".

Advertisements

قصة صورة رجل الأمن اللبناني

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لسيدة لبنانية متقدمة بالعمر، وهي تخاطب أحد رجال الأمن، مُطالبة منهم الوقوف بجانب الشعب والبلاد، خلال الانتفاضات التي تشهدها البلد حاليًا.

لتوجه له السيدة قائلة: "ماتطلعلي هيك جميلة عيونك اسم الله"، الأمر الذي دفع الأخير لاحتضانها وتقبيل رأسها أمام الجميع.

انفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله

وكان الفنان أحمد عبدالله، انفصل منذ أشهر عدة عن الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس أحمد لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

ومن حينها وقصة أحمد عبدالله وسارة نخلة متصدرة المشهد في خانة المشكلات الزوجية في الوسط الفني، كما لا تكف سارة نخلة عن نشر أسرار ومشكلات وتفاصيل تخص زواجهما السابق.