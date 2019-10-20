يصاب بعض الأشخاص، بمرض قرح الفراش، المتسببة نتيجة الضغط على الجلد، فتظهر هذه القُرح على الكعبين والكاحلين وبعض المناطق العظمية، كجوانب الرأس والكتفين، وغيرها، مما يعيق حركتهم وأوضاع نومهم. تعرف على أسباب وأعراض المرض وفقًا لـ "مايو كلينك". أسباب قرح الفراش الضغط الضغط المستمر على أي جزء من الجسم مما يعيق أو يقلل تدفق الدم إلى الأنسجة، وبالتالي إعاقة الأكسجين إلى الأنسجة أيضًل فيتلف الجلد في النهاية. الاحتكاك احتكاك الجلد بالملابس أو الفراش، يجعل الجلد وخاصة الرطب أكثر عرضة للإصابة. أعراض قرح الفراش تغير في لون الجلد. تورم الجلد. حدوث إفرازات تشبه الصديد. Advertisements تغير حرارة الجلد بين البرودة والدفئ. تلف الجلد في بعض الأحيان. الوقاية من قرح الفراش تغيير وضعية جلوسك ونومك كل فترة. ارفع جسمك عن المقعد، من خلال ضغط ذراعيك على مسندي الكرسي للتخفيف من الضغط. اختر الوسائد القطنية أو الفايبر التي تخفف من الضغط. ارفع ظهر الفراش قليلًا حتى لا تصاب بالتيبس حافظ على نظافة الجلد وجفافه، ولا تجعله رطب يصبح عرضة للاحتكاك. قم بتبديل أغطية الفراش والملابس بشكل متكرر.

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