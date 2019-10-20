طريقة عمل دجاج بالكاري والكريمة

الدجاج بالكريمة والكاري هي وصفة هندية، ولكن طعمها ملائم للمطبخ المصري كذلك، ويحبها الأطفال، ويمكنك تحضيرها بخضوات بسيطة. المقادير كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات. 1/2 كيلو طماطم مقشرة ومفرومة. 1 ونصف كوب مرق دجاج. 1/2 كوب كريمة طبخ. بصلة مفرومة "ناعمة". 3 فصوص ثوم مفرومة. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس. ملعقة صغيرة بابريكا. Advertisements ملعقة صغيرة كاري. ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة. 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). طريقة التحضير يحمر البصل في الزيت الساخن لمدة 5 دقائق. يضاف الدجاج ويقلب حتى يتغير لونه. يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقتين. تضاف كل البهارات والملح والفلفل الأسود ويقلب جيدًا. تضاف الطماطم والمرق، ويقلب مجددا. تضاف الكريمة، ثم تترك لمدة 10 – 15 دقيقة، وتقدم.

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