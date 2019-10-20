الامارات | 45 دقيقة مع وديمة أحمد.. حافلة بالأغاني والنقاش

شكرا لقرائتكم خبر عن 45 دقيقة مع وديمة أحمد.. حافلة بالأغاني والنقاش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، الفنانة الإماراتية الواعدة وديمة أحمد، خلال جلسة نقاشية بعنوان «45 دقيقة مع وديمة»، جمعتها مع حشد من الأطفال والمعجبين، في ختام دورة الحدث السابعة، التي استضافها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وشهدت الجلسة، التي أدارها مقدم البرامج، علي بن كمال، تفاعلاً من الأطفال المشاركين الذين اكتظت بهم القاعة لطرح الأسئلة، وأخذ صور تذكارية ومناقشة نجمتهم حول أبرز أعمالها الفنية التي تقدمها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب».

وقدمت وديمة، خلال الجلسة، باقة من الأغنيات التي اشتهرت بها، مثل «رفيجة قلبي»، و«سكة»، وغيرهما. كما تحدثت عن مشروعها الجديد الذي ستقوم به في الأيام المقبلة، وهو مشاركة تمثيلية في أحد الأعمال الكويتية، معتبرة أنها ستكون خطوة واعدة في مشوارها المهني، وتأمل أن تلقى أصداء وتفاعلاً من الجمهور المحب. وأعربت وديمة عن سعادتها بوجودها في المهرجان، خصوصاً أنها عضو في لجنة تحكيم الواعدين. وقالت: إن «الفرصة التي أتاحها لي المهرجان مهمة على صعيد عملي الفني ومستقبلي، وأنا سعيدة بهذا الحضور، فمن الجميل أن تناقش الأفلام، وترى أعمال الأطفال الإبداعية، وتقدم رأيك بها، أنت هكذا تسهم في ترك ذكرى جميلة في نفوسهم».

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وأضافت: «المهرجان منصة متميزة ترعى إبداعات الأجيال الجديدة وتقدمها، والتقائي هذا الجمهور الذي يتابعني ويحب أعمالي يسعدني جداً، ويدفعني لمواصلة تقديم المزيد من الجهود لتلبية ذائقة الجمهور وتعزيزه بالكثير من الجماليات، التي أسعى لأن أضمها للأعمال المقبلة». وعن الدعم المعنوي والرعاية والتشجيع الذي تتلقاه، قالت وديمة إن «شقيقاتي وأهلي وأصدقائي ومدرستي كلهم قد أسهموا - ولايزالون - في أن أقدم ما أرغب به وأطوره وأرتقي فيه نحو مجالات متقدمة، كما أن حضور الجمهور في كل مناسبة أشارك بها دافع كبير لي، كي أقدم كلّ ما لديَّ وأبقى على تواصل معه».

وديمة:

«مشروعي المقبل مشاركة تمثيلية في أحد الأعمال الكويتية، وستكون خطوة واعدة في مشواري».