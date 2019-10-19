صور.. منى المنصوري تكشف لـ"هُن" كواليس تصميمات "جوائز الموضة العالمي"

استمرارًا لمهرجان جوائز الموضة العالمي بدبي، قدمت مجموعة من عارضات الأزياء الصغيرات، قطعا فنية من الفساتين التي أبهرت الجميع، بتوقيع مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري. وكشفت المنصوري لـ"هُن"، كواليس التصاميم التي تألقت بها عدد من الجنسيات الأجنبية المختلفة، "فساتين العارضات الصغار كانت مصنوعة من نفس أقمشة العارضات الكبار وبنفس التصميمات لأن بعض الأمهات والأخوات يردن أن يظهرن مع صغارهن فى الحفلات والمناسبات السعيدة بنفس المظهر لذلك كان هذا العرض فرصة لتقديم هذه الفكرة الجديدة". Advertisements وأضافت المنصوري، "تألقت العارضة الإماراتية شيخة العبدول وخطفت الأنظار خلال المهرجان، من خلال مجموعة من الفساتين المتنوعة والموديلات المبدعة بألوان جديدة أبرزت جمالهن وقدمن العرض بطريقة مبهرة نالت إعجاب الجميع".

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