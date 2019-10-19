صور.. بأزياء "سوبر مان".. "إسراء" وابنها في جلسة تصوير: بطل حياتي

"الرجل الخارق، البطل الجبار، الشخص الفولاذي".. ألقاب عدة عرف بها صاحب الشخصية الخيالية سوبر مان، أشهر قصص الرسوم المتحركة للأطفال، الذي بمجرد ذكر قصته يسارع في ذهنك ذلك الشاب مفتول العضلات قوي البنية، وهو النهج الذي اتخدته السيدة إسراء زين، كوسيلة لإدخال السرور والبهجة وإضفاء نوع من التغيير على حفل عيد ميلاد نجلها ريان.

تجد إسراء في ذاتها تمتلك القوة الخارقة التي اتسم بها "سوبر مان"، حيث تتولى إدارة شؤون نجلها غالبية الوقت كون والده يعمل خارج البلاد.

وذكرت إسراء أثناء حديثها لـ"هن": "كنت حابة أعمل حاجة مختلفة ومشتركة بيني وبين ريان، وتبقى جديدة وأنا دايما بشوف نفسي سوبر ماما لأني اتجوزت وخلفت وأنا صغيرة جدًا في السن، كان عمري 19، وبعمل كل حاجة بشتغل وكملت دراستي وبهتم بيه، وبما إنه ابني الوحيد بشوفه سوبر مان في نظري وبطل حياتي، ومن هنا جتلي فكرة إني أعمل سوبرمان ويكون لبسنا واحد".

Advertisements

خضعت الأم ونجلها لجلسة تصوير بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده، وبلوغه عامه الثاني، مرتدين ملابس سوبر مان، والمكونة من اللونين الأزرق والأحمر، بعدسة المصور سيد مصطفى، في "بالم هيلز" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابعت إسراء: "كنت بدرس في كلية السياحة قسم الإرشاد السياحي، وعملت مشروع التخرج وريان على إيدي لسه شهور، وقبل تخرجي والده سافر يشتغل بره مصر، وبقينا أنا وهو مع بعض بس".

تولت إسراء دور الأم والأب في نفس الوقت نظرًا لانشغال الزوج خارج البلاد، "حاولت أخلي ريان مبسوط وخصوصًا إنه بيحب الرسومات المتحركة والكارتون وبالذات سوبر مان، أنا بشتغل في شركة عقارات كبيرة أول ما دخلته حضانة قلت لازم أشتغل على نفسي بعد سنة قعدت في البيت للاهتمام بيه فبشتغل وبخده من الحضانة ونروح سوا أكون عملت الغدا ونقعد باقي اليوم مع بعض".

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها إسراء بصحبة نجلها ريان، تفاعلًا كبيرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك العديد الصور عبر صفحاتهم المختلفة مشيدين بجمالها وقدرتها على الإبداع، "لقيت الناس كلها مبسوطة بالسيشن ومتفاعلين معاها بشكل كبير".