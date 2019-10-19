عقب تألق زوجة نجل هاني شاكر.. نصائح للفتيات قبل زفافهن من أجل قوام مثالي

شارك الدكتور محمود العفيفي، أخصائي التغذية ونحت القوام، متابعيه بعديد من الصور خلال حضوره حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين.

إطلالة العروس

وأطلت العروس بفستان باللون الـ"بيج" الذهبي وليس الأبيض، بدون أكتاف، طويل، ومنفوش.

كما اعتمدت على الشعر المنسدل، واختارت الـ"هير بيس" بدلًا من التاج، كما ارتدت طرحة طويلة.

وخطفت العروس الأنظار بقوامها الممشوق وجسدها المثالي، فظهرت كالأميرات مع فستانها الذهبي اللامع.

نصائح للظهور بقوم ممشوق قبل زفافك

ومن جانبه قدم "العفيفى"، لـ "هن"، العديد من النصائح للفتيات قبل عرسهن، من أجل الظهور بقوام ممشوق، من خلال بعض التعليمات المُقرر اتباعها بشكل مستمر، دون اللجوء لجراحات، والتي جاءت على النحو الآتي:

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ممارسة الرياضة 3 أيام في الأسبوع للتخلص من الدهون الزائدة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحمضيات التي تساعد على حرق الدهون.

تناول كميات مناسبة من الماء يوميا، لزيادة معدلات الحرق.

تجنب تناول المياة الغازية تمامًا، خاصة إنها تعمل على ظهور البطن بحجم أكبر.

تناول بعض المشروبات الساخنة، التي تساعد على الحرق، مثل الزنجبيل، والماء الدافئ بالليمون.

ممارسة تمرينات الكارديو يوميًا.

تجنب الجلوس لفترات طويلة، وزيادة الحركة، للحصول على أرداف مشدودة.

يذكر إن حفل الزفاف، حضره العديد من الفنانين، أبرزهم لطيفة، بوسي شلبي، نبيلة عبيد، وفاء عامر، إلهام شاهين، ليلى علوي، خالد زكي، شريف منير، نيهال عنبر، هنادي مهنا، دينا الشربيني، وسهير شلبي.

وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب، حفل الزفاف.