رندا تُجسد الأمراض النفسية بلوحات من الفن التشكيلي: "مابعرفش أرسم حاجة إلا وأنا حساها"

عشقت الرسم منذ نعومة أظافرها، واتخذت منه وسيلة للتعبير عن نفسها، كما خلقت عن طريقه عالمها خاص، نظرًا لأنها ترى في عالمنا الكثير من الرتابة، حيث وصفته بالعالم "الرمادي"، رندا مجدي، هي فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، وطالبة في المرحلة الثالثة بكلية التربية الفنية التابعة لجامعة حلوان.

في البداية، اتجهت الفتاة العشرينية إلى الرسم كموهبة، حيث كانت تستمتع بقضاء وقت فراغها وهي ترسم، ثم تحول الأمر من مجرد موهبة إلى مجال دراسة، عندما التحقت بكلية التربية الفنية: "دايمًا كنت بلجأ للرسم عشان بيخليني أخلق عالمي الخاص بيا اللي بقدر ألاقي فيه نفسي بسهولة".

دشنت رندا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأطلقت عليها اسم "Randa's Art Work"، وبادرت في نشر رسوماتها عليها، إلى أن وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 12 ألف متابع: "السوشيال ميديا هي المنفذ الوحيد اللي بقدر أعرض رسوماتي عن طريقه، زي ما بيديني فرصة ومساحة أعبر عن نفسي".

"ببقى نفسي أوصل إحساسي كامل في رسمي، بحيث إني لو كنت حاسه بسعادة وأنا برسم، الشخص اللي يشوف الرسمة يحس بنفس السعادة اللي كنت حساها، ولو كنت حاسه بحزن وأنا برسم، برضه ببقى عايزه الشخص اللي يشوف الرسمة يعرف أنا كنت حاسه بإيه ساعتها"، قالت رندا في حديثها لـ"هن".

الحزن أو الاكتئاب

تُعبر هذه الصورة عن الاكتئاب، والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، وهو يؤثر على الشعور والتفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وربما يواجه الشخص المكتئب صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد يشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش، وهذا بحسب موقع "مايو كلينك".

الألم النفسي

اضطراب الألم النفسي هو حالة تتمكن من السيطرة على الشخص، دون أن يعاني من أي مرض عضوي، ويرتبط الشعور بالألم مع شعور المريض بالضغط العصبي أو التوتر النفسي.

الوحدة

الوحدة شعور قوي بالعزلة، حيث يشعر المريض بأنه لا يوجد في العالم من يعينه أو يشاركه همومه، وغالبًا ما يظهر شعور الوحدة عقب التعرض للضغط النفسي الشديد.

الاستسلام أو العجز

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العجز النفسي شعور الفرد بعدم فعاليته، وعجزه عن تحمل المسؤلية واتخاذ القرار، حيث يصبح غير قادر على السيطرة على الأحداث والمجريات، وغير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية التي يتعرض لها، مع عجزه عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله ورغباته، وهذا بالتالي ما يجعله غير قادر على تقرير مصيره، وغير قادر على التعبير عن آرائه.

التلاشي

التلاشي لا يعد مرضًا أو اضطرابًا نفسيًا، ولكنه عندما ينتاب الشخص يجعله يشعر وكأنه أوشك على أن يفنى، وأنه ليس له قيمة على الإطلاق.

التهميش

التهميش الاجتماعي هو نبذ الشخص، والعمل على توصيل إليه الشعور بأنه غير مؤثر في المجتمع المحيط به.

الخوف

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق غالبًا ما يكون لديهم مخاوف وخوف مفرط ومستمر من المواقف اليومية، وفي كثير من الأحيان، تتضمن اضطرابات القلق نوبات متكررة من المشاعر المفاجئة للقلق الشديد والخوف أو الرعب، وتصل إلى ذروتها في غضون دقائق، حيث تتسبب في نوبات هلع.

اللاشيء أو الفراغ

الفراغ النفسي هو الإحساس الداخلي بالخواء والملل حتى وإن لم يكن لديه فراغ معنوي، بل قد يكون الشخص مزحوماً بالعمل ولديه الكثير من الأمور التي يجب عليه إنجازها ولكنه لا يزال يملك هذا النوع من الفراغ.

عمري ما رسمت حاجه أنا مش حساها

تلجأ الفنانة أحيانًا إلى الألوان الزاهية حيث تظهر في بعض أعمالها الطاقة الإيجابية والبهجة، كما تغطيها المشاعر السلبية في بعض الأحيان ما يدفعها إلى إظهار بعض الكآبة في رسوماتها: "في المطلق أنا عمري ما رسمت حاجه أنا مش حساها، مش شرط أكون عشتها، بس لازم بكون حساها، لأني لو مش حساها فعلًا مش هعرف أعبر عنها ولا هعرف أوصل إحساسها للشخص اللي هيشوفها".