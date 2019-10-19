طريقة عمل حلوى المارينج

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حلوى المارينج، من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأطفال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
قدمت الشيف سالي فؤاد خلال برنامجها "حلو وحادق" على "cbc سفرة"، طريقة جديدة ومميزة لتحضير حلوى المارينج، بدلًا من الطرق التقليدية والمعروفة
مقادير حلوى المارينج
سكر
نكهه ليمون
ملح
بياض بيض
طريقة تحضير حلوى المارينج
- تقليب بياض البيض بالمضرب الكهربائي حتى تغير تغير قوامه.
- إضافة السكر بالتدريج، مع الاستمرار في استعمال المضرب الكهربائي، للحصول على قوام سميك.
- إضافة نطهة الليمون إليه، مع وضع الخليط فى كيس حلوانى، للحصول على أشكال ورود صغيرة، يتم وضعها على صينية.
- إدخال الصينية الفرن على درجه حرارة 120، لمدة نصف ساعة.
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