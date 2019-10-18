عقب "إثارتها للجدل".. نشوى مصطفى لـ"هن": ممكن أمثل ببلاش وبشتغل في مسلسلات خليجية

علقت الفنانة نشوى مصطفى على إثارتها الجدل، بـمنشورها عن بحثها على فرصة للتمثيل، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة: "أنا كتبت اللي حسيته.. وأي حاجة بتيجي ع بالي بعبر عنها في بوست".

وأضافت "مصطفى" لـ"هن"، أنها لم تؤدِ دورًا في الأفلام والمسلسلات المصرية منذ 2013، ما جعلها تشعر بالضيق والتزمر، لعدم تواجدها على الساحة الفنية طيلة هذه المدة، في ظل مشاركتها في الدراما الخليجية باستمرار، آخرها مسلسل "البشارة" بأبو ظبي، وحصولها على تكريمات في استفتاءات الجمهور بالإمارات، لافتة إلى أن بطولتها مسرحية "سيلفى الموت" تابعة لهيئة العربية المسرح منذ عامين، جزء من وظيفتها في الهيئة الحكومية، وأنها لم تتقاضَ أجرًا على عملها الفني، مشيرة إلى أن المسرحية لم تُصور، ولن تتمكن من الاحتفاظ بها، أو عرضها لاحقا على القنوات، على الرغم من إشادة العديد من الفنانين والنُقاد والوزيرات بها.

وأعربت الفنانة عن انزعاجها، من اعتقاد البعض أنها دونت منشورها، لاحتياجها إلى كسب المال، موضحة: "الحمد لله مستورة، وعلمت ولادي في أمريكا وألمانيا، وساعدتهم في جوازهم"، متابعة أن لديها مشروعا خاصا مُربحا مع زوجها، وأن ما كتبته لرغبتها في العودة للتمثيل في وطنها بعمل فني، متابعة: "حاسة إني على دكة الاحتياط بقالي كتير، ومستعدة أشتغل ببلاش طالما الدور حلو"، مستطردة أنه عُرض عليها العمل في مسلسلين العام الماضي، إلا أنها رفضت، لأن دورها غير مؤثر في الأحداث الدرامية، "لازم أمثل بشروطي الفنية، وأعمل حاجة ليها معنى".

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عن تواصل الفنانين وزملائها معها عقب المنشور، أكدت أنها لم تتلقَ اتصالا هاتفيا من مخرجين أو منتجين أو ممثلين، سوى فنان واحد فقط، رفضت ذكر اسمه، مكتفية بذكر، أنه قدم عملا دراميا مهما منذ عامين، وسط إشادة واسعة بالنقاد والجمهور، والذي سألها عن سبب تدوينتها عبر صفحتها على "فيس بوك"، لترد: "حقي إني أعبر عن اللي جوايا، وبعدين أنت كمان بقيت فين من السينما والتليفزيون"، واصفة جيلها من الممثلين بأنه تعرض للظلم والتجاهل، على رأسهم الفنانتان وفاء صادق ومنال سلامة، مختتمة حديثها: "أنا مش ندمانة على اللي كتبته، وسعيدة بكمية الحب اللي حسيتها".

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى، قالت عبر حسابها على "فيس بوك": "حد عنده واسطة عايزة أمثل أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة ييجي مني".

وتفاعل الفنان محمد علام مع منشورها، مدونا: "أنتي ممثلة مهمة يا نشوى متكتبيش كده أنتي أكبر من كده عارف إنك عاملاه إفيه، اطلبي حتى لو كتبتيه بجد اطلبي بمنتهى الفخر إنك ممثلة محترمة وكويسة جدا وشاطرة جدًا"، لتعلق الأخيرة: "مين قال لك يا محمد إنى كاتبة إفيه، أنا كاتبة وجع وغضب ورفض إني مبقاش ليا مكان، أنا بتريق على وضع مجبرة عليه، أنا ما فقدتش ثقتي بنفسي كممثلة، لكن أنا بطلب حق، عارفة إنه مجرد بوست فضفضة أو يمكن مواساة لزملاء كتير فنانين حقيقيين عايشين نفس الإحساس".