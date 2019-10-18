يتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد أهمها الحماية من أمراض القلب ومرض السكري، بالإضافة الي تعزيز عملية امتصاص المواد الغذائية في الجسم. لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل دجاج مشوي بالأفوكادو، كما ذكرتها الشيف غادة جميل في برنامجها على قناة سي بي سفرة. مقادير الدجاج المشوي بالأفوكادو دجاجة كاملة بصل قاورمة بطاطس قاورمة جزر أفوكادو ثوم بهارات زعفران Advertisements جوزة الطيب زيت مرقة طريقة تحضير الدجاج مشوي بالأفوكادو في طاسة على النار نقوم بتشويح البصل والبطاطس مع الجزر والأفوكادو والثوم ثم نضيف إليهم البهارات وجوزة الطيب واللومي ثم نضيف اليهم الدجاجة ونشوحهم سويا نحضر طاجن بيركس ونضع به الدجاجة مع الخضار ونضيف إليهم المرقة وندخله الفرن

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