الامارات | مرح مرعب في أكتوبر «تشكي تشيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن مرح مرعب في أكتوبر «تشكي تشيز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرصة للأطفال للاستعداد في بعض الأوقات العائلية المثيرة، حيث يمكنكم ارتداء ملابسكم الأكثر رعباً والتمتع بعروض شهر أكتوبر المرعب خلال يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري. ويقدم «تشكي تشيز» باقة من المرح للأطفال والعائلات، فمبلغ 59 درهماً فقط للطفل تمكنه من الاستمتاع بجميع الألعاب داخل صالة دبي أوتليت مول في ساعة واحدة. كما يتاح لزوار تشكي تشيز فرصة للفوز بباقة حفلة عيد ميلاد بقيمة 630.

ويقدم «تشكي تشيز» في دبي «آوتليت مول» عروضه القوية بتخفيض يبلغ ‬50٪ على جميع الألعاب كل يوم أحد واثنين ما عدا التزلج والبولينغ. ويعتبر تشكي تشيز جزءاً من سلسلة عالمية من مراكز الترفيه العائلي التي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية. ويتمثل مفهوم «تشكي تشيز» في وجود مطعم بيتزا يقدم الوجبات للضيوف وتحيط به مجموعة ألعاب إلكترونية ومنصات ترفيهية، وفعاليات ترفيهية أخرى مثل جدران التسلق والأنابيب والمنزلقات المخصصة للصغار. يعتبر «تشكي تشيز» وجهة ترفيهية مثالية للأطفال أو لتنظيم المناسبات الخاصة كأعياد الميلاد، أو فعاليات جمع التبرعات.