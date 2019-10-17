محمد رشاد يهنئ مي حلمي بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي كل حياتي

هنأ الفنان محمد رشاد زوجته الإعلامية مي حلمي بمناسبة عيد ميلادها، ونشر محمد رشاد صورة له برفقتها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام. ووجه "رشاد" رسالة لزوجته قال يها: "كل سنة وإنتي كل حياتي وبنتي وأختي ومراتي وفرحتي". واحتفل الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي بزفافهما يوم 23‏/03‏/2019، في أحد فنادق القاهرة وبسرية، وذلك بعد الأزمة التي حدثت يوم زفافهما الذي كان محدد مسبقًا، لكنه جرى تأجيله.

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