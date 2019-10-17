حملة طرق الأبواب تصل لـ8500 مستهدف في مرحلتها الثانية بالإسماعيلية

استمرت لليوم الرابع على التوالي فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسماعيلية التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي أمانة" وتمتد على مدار 4 أيام من 13 إلى 16 أكتوبر، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .

وقد نجحت الحملة خلال اليوم في الوصول إلى 8500 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع.

وعلى هامش الحملة تم عقد ندوة بقرية الحجاز عزبة عبد الرحيم بدار مناسبات الحاج أحمد عفو وحضرها 70 من السيدات وممثلى الأجهزة التتفيذية من التموين والتعليم والتضامن ورئيس القرية وسكرتير مساعد القرية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.