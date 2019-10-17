هذه النصائح تجعل منزلك ملائما للحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تقتني الكثير من الأسر حيوانات أليفة سواء كان كلبا أو قطة أو حيوان قارض أو زاحف، فكل حيوان متفرد. وإليك بعض المعلومات التي سوف تساعد في التفكير في أي نوع من الحيوانات الأليفة أفضل لك ومناسب للمنزل.

تحتاج الكلاب إلى مساحة كبيرة للتحرك واللعب، فمن الأفضل إذا كان لديك حديقة، ولكن هذا ليس ضروريا على الإطلاق.

أما بالنسبة للقطط فإن المسكن الأكثر ظلاما يكون مريحا، بحسب دتليف نولته من منظمة إمدادات الحيوانات الأليفة. ومن المهم أيضا للقطط المنزلية أن تكون قادرة على ممارسة احتياجاتها الطبيعية مثل التسلق والخدش في شجرة القطط. وهذا سوف يساعد في حماية الأريكة.

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ويشار إلى أن الأسطح الملساء ليست جيدة للجراء. ويوضح أودو كوبرنيك من الاتحاد الألماني للكلاب: "سوف ينزلق الجرو عليها، لأن مفاصله وعضلاته لم تتطور بالكامل بعد". ومن المفيد اللجوء للسجاد في هذا الحالة أو خرقة مهملة لتغطية الأرضية.

وبالنسبة للكلاب والقطط من المهم إبقاء أطباق المياه والطعام في موقع محدد على سطح غير زلق. ويقول نولته: "عادة ما تستخدم زاوية بالمطبخ لأنه يسهل مسح الأرض".

ويجب ألا يتم إبقاء صندوق رمل القطط في المطبخ لأسباب صحية. ويفضل وضعه في زاوية بالحمام، كما أن السيراميك سهل التنظيف.

وفيما يتعلق بالقوارض، يجب ألا يتم تركها أبدا تجوب في أرجاء الشقة بدون مراقبة، بحسب نولته. إنها ليست مدربة لقضاء حاجتها في أماكن مخصصة بالمنزل، بالإضافة إلى أنها سوف تقضم الأسلاك. ولحماية الأرض، يجب وضع بطانة أسفل القفص ليمتص الرطوبة. ويقول نولته: "يجب ألا يكون موقع الصندوق في مهب التيارات الهوائية، لأن القوارض يمكن أن تصاب بالبرد أيضا".