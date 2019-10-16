في 2020.. محمد صلاح ينتظر مولود "ذكر"

احتفل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة إحدى الشخصيات الكرتونية في فيلم "موانا".

وظهر صلاح رفقة ابنته مكة مرتديا ملابس بطل الفيلم الكرتوني، كما أحضر لنجلته تورتة، مُعلقًا: "أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

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وغابت ماجي، زوجة اللاعب، عن صور الاحتفال، الأمر الذي أثار التساؤلات حولها، وعن سبب غيابها الفترة الأخيرة عن الظهور مع "صلاح".

ومن جانبه أكد مصدر مقرب من عائلة اللاعب المصري، إن جد الطفلة، وأفراد عائلة والدها، هنأوا "مكة" تليفونيًا" صباح اليوم، بعيد ميلادها.

وأضاف المصدر لـ "هُن" أن زوجة صلاح، من المُقرر أن تضع مولودها الجديد، في مطلع 2020، والتي أكدت الأشعة إنه ذكر.

الجدير بالذكر أن زوجة صلاح، باتت مختفية عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة، بسبب الحمل، حتى أنها غابت عن الظهور خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، النسخة الماضية، والتي استقبلتها مصر على أرضها، وانتهت بتتويج الجزائر.