تعرفي على أخر موضة لـ "البالطو" هذا الخريف

مع بداية الخريف نبدأ في التفكير في أهم قطعة تجدد الخزانة وتحمينا من الطقس البارد في الوقت نفسه، وهي بلا منازع البالطو.

ظلت تصاميم البالطو لسنوات حبيسة القصة المستقيمة، ويقتصر تجديدها على الألوان وبعض الإكسسوارات فحسب، ولكن هذا العام دخل تصميم البالطو المستوحى من "الكاب" كمنافس قوي يطرح إطلالة خريفية وشتوية أنيقة ودافئة

بالطو الكاب يمتاز بروح قوية وجذابة تضفي لمسة رومانسية مستوحاة من القرن التاسع عشر،كما أنها بديل أنيق بلا شك لمعطف الصوف التقليدي.

دور أزياء قدمت تصاميم عصرية من "الكاب"

ظهر بالطو "الكاب" ضمن تشكيلات كبريات دور الأزياء لخريف وشتاء 2019، مثل أوسكار لارينتا، سيلين، شانيل، برادا، وغيرهم.

رغم أن أغلب ما يقدم على ممشى العروض غريب و دراماتيكي لجذب الانتباه، إلى أن دار سيلين Celine قدمت بالطو الكاب ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2019 بأسلوب عملي يناسب الإطلالات اليومية. عرضت الدار بالطو الكاب بطول امتد إلى تحت الركبة، ونسقته جينز سكيني وحذاء البوت بعنق طويل،لإطلالة رائعة خلال النهار.

جاءت معاطف الكاب لدى دار الأزياء الراقية "شانيل" Chanel بتصميم يصل إلى الكاحل، اعطى العارضة مظهر ساحر، لاسيما وأن الدار نسقته مع بنطلون جلدي بارز وبلوزات مزودة بكشاكش وكرانيش متدلية من العنق ، هذا مظهر رائع في المساء الشتوي.

قدم دار "جي دبليوأندرسون" J.W. ANDERSON بالطو الكاب من الصوف بألوان محايدة سهلة الارتداء، و تم تنسيقها مع بنطلون أنيق وصندل مثالي للرياح الخريفية.

أما دار ميوميو فذهبت إلى نمط أكثر عصرية، حيث قدمت بالطو واق من المطر جمع بين تصميم الترنش والكاب في الوقت نفسه، وهو خيار عصري يناسب الخريف أكثر من الشتاء.

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بالطو الكاب يتصدر موضة الشارع

شوهد أيضا بالطو الكاب على عدد كبير من فتيات الموضة والمشاهير حتى الآن هذا الموسم.

ظهرت عارضة الأزياء الفرنسية ح كارولين مايجريت ببالطو الكاب الأسود فوق إطلالة حمراء نابضة بالحياة. كذلك ظهر نمط الكاروهات كخيار عصري لتصميم الكاب سوء مع تنورة قصيرة أو بنطلون سكيني مصقول بخامة شتوية فاخرة مثل الجلد.

ننصحكِ بتجديد إطلالتكِ في الطقس البارد مع بالطو الكاب بلون محايد مثل البيج أو الأسود أو الرمادي وتنسيقه مع أزياء زاهية لإضافة لمسة جذابة.

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