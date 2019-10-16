السورية نسرين طافش بإطلالة مثيرة وجرئيه عبر "انستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" من أحدث إطلالاتها المعتادة، أثناء وجودها بأحد الفنادق الشهيرة.
وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة سوداء جذابة، إذ ارتدت فستان عاري الكتفين، وشعرها منسدل على كتفيها، وبعض الإكسسوارات التي أبرزت جمالها".
يذكر أن نسرين طافش شاركت في حملة للتوعية من مرض سرطان الثدي، وذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت "طافش" على الصورة وقالت:" تسع وتسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي وكذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي، ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر، أعطي وقت لذاتك واشغلي نفسك بأشياء مفيدة وممتعة مارسي الرياضة والتأمل.. خفضي أهمية أي شي ممكن يعيق من سعادتك وفرحك وتطورك.. حبي حالك واسأليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة ! واتذكري إن الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدا".
وكتبت هاشتاج التوعية بسرطان الثدي.
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