5 فوائد لعلاج الوجه بالأكسجين

لا يوجد منتج معجزة يمكن أن يمنحك بشرة متوهجة طوال الليل ولكن يحتاج إلى الرعاية المناسبة والالتزام. لا يمكن أن تمنحك طبقات المكياج الشعور الذي تشعرين به عندما يكون لديك بشرة جميلة بشكل طبيعي. وعلاج الوجه بالأكسجين يساعدك على تحقيق ذلك. فما هو وجه الأكسجين بالضبط وماذا يفعل؟، يستعرض التقرير التالي فوائد الأكسجين على الوجه، بحسب موقع "ستايل كريز" المتخصص في الجمال.

يعزز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو البروتين الذي يجعل الخلايا تلتصق ببعضها البعض، ما يوفر قوة ومرونة لبشرتك. عندما يضعف الكولاجين (مع تقدم العمر)، تظهر التجاعيد.

واحدة من أكبر فوائد الأكسجين في الوجه هي زيادة الكولاجين التي تعطيها لبشرتك، ما يجعلها قوية وتقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يزيل سموم الجلد

يساعد وجه الأكسجين الجلد على استخدام الأكسجين والمواد المغذية والفيتامينات التي غرست فيه. هذا يعزز عملية إزالة السموم من جلدك، يزيل آثار التلوث، والتعرض للشمس، وتقلب النظام الغذائي ويساعد في إصلاح وتجديد خلايا الجلد.

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يسرع دوران الخلية

تتمتع خلايا الجلد لدينا بعمر محدود. تموت، وخلايا جديدة تحل محلهم. الأكسجين ضروري لتجديد الخلايا. يزيد من معدل نمو الخلايا الجديدة، والتي بدورها تساعد في علاج ندبات (من حب الشباب). يعطي وجه الأكسجين جرعة إضافية من الأكسجين لخلايا جلدك، ما يساعد على سرعة دوران الخلايا.

لا آثار جانبية مؤلمة

هذه العملية لطيفة للغاية على بشرتك ولا تسبب أي آثار جانبية، مثل التهيج، الاحمرار، التورم، اللدغة، والإحساس بالحرقة. إنها مناسبة للأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة وأولئك الذين يريدون تجنب علاجات التجميل الكيميائية.

يرطب بشرتك

إن التعرض المستمر للشمس والغبار والتلوث يحرم بشرتك من محتواها الطبيعي من الرطوبة. هذا يجعلها جافة للغاية وبلا حياة. وإذا كان لديك بشرة جافة، فقد تؤدي هذه المشكلات إلى جعل بشرتك أسوأ. ماسك الأكسجين يرطب بشرتك بعمق، واستعادة توازن الرقم الهيدروجيني لها وحمايتها من أضرار أشعة الشمس.