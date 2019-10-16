طريقة عمل صينية كفتة بالبطاطس

صينية كفتة بالبطاطس، من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير صينية كفتة بالبطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير صينية كفتة بالبطاطس

بطاطس

لحم مفروم

بقسماط ناعم

زيت

بصلة مبشورة

بيضة

ملح

زنجبيل

قرفة

فلفل

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بصل

طماطم

فلفل

زبدة

طريقة تحضير صينية كفتة بالبطاطس

- تقطيع البطاطس والفلفل والطماطم والبصل إلى شرائح.

- تقطيع الكفتة على هيئة أقراص قبل تحميرها.

- وضع زبدة في صينية.

- رص الكفتة مع البطاطس والفلفل والطماطم والبصل داخل صينية.

- إضافة التوابل إلى الخليط، ثم إدخاله الفرن للتسوية.