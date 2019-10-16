الامارات | نهيان بن مبارك يزور «بيج باد وولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يزور «بيج باد وولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، معرض «بيج باد وولف»، وتجول في أروقته، وتفقد أجنحته المختلفة في قاعة «ساوند ستيج» في مدينة دبي للاستوديوهات.

ورافق الشيخ نهيان بن مبارك في جولته، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدبل لتجارة الكتب» المنظم المحلي لمعرض «بيج باد وولف» في دبي محمد العيدروس، ومدير عام مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ماجد السويدي.

وأبدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اهتمامه بتصفح العديد من الكتب من بين أكثر من ثلاثة ملايين كتاب جديد يقدمها المعرض بخصومات تراوح بين 50 و80% بسعر التجزئة طوال فترة المعرض.

وقال العيدروس إن «هدفنا يتمثل في الارتقاء بواقع ثقافة القراءة، وتعزيز رسالة التسامح من خلال قراءة كل كتاب على حدة. وتشكل زيارة الشيخ نهيان بن مبارك دعماً قوياً للأهداف التي نسعى جاهدين لتحقيقها من خلال تنظيم معرض بيج باد وولف في دبي».

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وأضاف «تأتي الزيارة لتؤكد نجاح مساعينا في ترسيخ مكانة (بيج باد وولف 2019) كأكبر فعالية لبيع الكتب، التي تتيح لعشّاق القراءة من مختلف أنحاء العالم وصولاً سهلاً لمجموعة واسعة من الكتب المميزة بأسعار مخفضة».

ويفتح معرض بيج باد وولف أبوابه في دبي يومياً على مدار الساعة حتى الساعة 11:59 من يوم الأحد المقبل، ويشهد يومياً توافد الآلاف من عشاق القراءة، في خطوة تُبرز الشغف بالقراءة في الإمارات.

محمد العيدروس:

• «هدفنا يتمثل في الارتقاء بواقع ثقافة القراءة، وتعزيز رسالة التسامح من خلال قراءة كل كتاب على حدة».